La solitudine del premier è un problema per il paese?

Cominciamo a preoccuparci. Il prof. Giuseppe Conte fa ancora gli interessi degli italiani o si barcamena pro domo sua? E’ stato scelto da forze politiche diverse e ora gioca a rimpiattino con tutti. Un po’ alla volta è rimasto solo, si è isolato, e non è detto che questo sia un bene per il paese. Tutti gli stanno dando la caccia, anche i media, ai quali non è m ai stato simpatico. Con il corollario di pasticci creati dalla compagna e dal quasi suocero.

Tutti scontenti. E magari pensano anche a come liberarsi di lui. .Dal Quirinale fanno la faccia dura per dare una mano al governo (dopo Conte ci sono solo le elezioni) ma nella maggioranza credono poco al Colle e ancora meno alle chiacchiere dei quirinalisti d’ordinanza. Matteo Renzi lo ha sempre detto (dopo Conte la legislatura potrebbe proseguire con un altro governo) ma la notizia è che ora anche il segretario dem Nicola Zingaretti sarebbe sulla stessa lunghezza d’onda. In poche parole, la maggioranza non vuole nuove elezioni ( guai a mollare poltrona e stipendio, e a proposito con il nuova assetto e senza una nuova legge elettorale che si fa?) ma pensa a un nuovo governo in caso di crisi.

Ci sta anche Luigi di Maio, leader “de facto” dei 5Stelle. Perchè è l’asse Renzi-Zingaretti-Di Maio a menare le danze in questo momento: ognuno fa la sua parte, e il governo – meglio, il premier Conte) – balla. In questi giorni è ripreso poi il filo diretto tra Renzi e Zingaretti. Si discute di Recovery ma non solo. La posizione che accomuna entrambi è che “sul Recovery non può decidere Conte da solo”. Lui, il premier, non parla più con nessuno. Insomma, una volta di più siamo nei guai. E non sappiamo come uscirne. Il Centro destra? Guarda e aspetta.

