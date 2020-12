SONDAGGIO/ Il ministro più apprezzato? Speranza

Il Guardasigilli Bonafede il meno amato. Bocciato il Dpcm di Natale, tra i partiti bene il Centrodestra, male il governo

I soloni della politica pensano di sapere cosa pensano gli italiani, ma sono spesso fuori strada. Nonostante tutte le polemiche e gli evidenti errori commessi nella gestione della prima e della seconda ondata della pandemia da Covid-19, il ministro più apprezzato dagli italiani è il titolare del dicastero della Salute Roberto Speranza (stabile). E’ il principale dato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all’università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. In seconda posizione in rialzo Nunzia Catalfo, Lavoro e Politiche Sociali. Medaglia di bronzo, ma in discesa, Roberto Gualtieri, Economia e Finanze. Seguono Luigi Di Maio (quarto), Dario Franceschini (quinto), Vincenzo Spadafora (sesto) e Paola Pisano. A guidare la classifica dei ministri meno apprezzati è invece il titolare della Giustizia Alfonso Bonafede. In seconda posizione nella top five dei membri del governo meno amati dagli italiani Vincenzo Amendola, Affari europei. Seguono in terza posizione Giuseppe Provenziano (Sud e Coesione Territoriale), quarto Gaetano Manfredi (Università e Ricerca) e quinta Lucia Azzolina (Istruzione).

Il sondaggio poi boccia l’ultimo Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per le feste natalizie. Alla domanda se le restrizioni valide fino al giorno dell’Epifania sono giuste, risponde No il 56,8% del campione. Con il premier solo il 43,2% degli italiani. E infine le intenzioni di voto al 9 dicembre 2020. Bene tutti i partiti di Centrodestra, in calo le forze politiche della maggioranza. Lega in rialzo al 25,3% (+0,2), Pd in calo al 20,9% (-0,2), Fratelli d’Italia pressoché stabile al 16,1% (+0,1), M5S giù al 14,9% (-0,3), cresce Forza Italia al 6,8% (+0,4). Italia Viva, Azione e Liberi e Uguali al 3,2%.

