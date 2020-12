IL PUNTO/ Qualità della vita, altra indagine stesse conclusioni. La capitale sta andando a fondo

Di Giulio Terzi

Un’altra classifica, un altro scivolone che conferma la inquietante realtà: la capitale sta andando a fondo. Lo avevamo scritto in relazione al report periodici di Italia Oggi, lo riprendiamo con l’indagine condotta dall’autorevole Il Sole 24 ore, giunta alla sua 31ma edizione: Roma scivola al 32simo posto nella classifica sulla qualità della vita nelle città italiane, 107 in totale. Lo studio del quotidiano si basa su dati forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca, il verdetto è inequivocabile, la Capitale perde ben 14 posizioni rispetto al 2019. In testa Bologna, crolla Milano che a sua volta scende di ben 12 posizioni. Sulla rilevazione pesa senza dubbio l’emergenza coronavirus, in testa c’è Bologna, anche Milano crolla e scende di 12 posizioni. Lasciamo perdere il quadro generale, ci interessano in questo contesto solo i fatti nostri.

Roma guadagna 11 posizioni nella classifica “Ricchezza e consumi” che considera la capacità di spesa delle famiglie, inserendo tra gli indicatori i valori di indebitamento, le rate dei mutui, il tasso di rischio dei finanziamenti. Qui la città migliora, passando dalla 40esima posizione del 2019 alla 29esima. Crolla invece nella classifica “Ambiente e servizi” che comprende anche i settori più delicati e critici per la città, trasporti e rifiuti, ma anche qualità dell’aria, sanità, spesa sociale per le categorie più fragili. Nel caso specifico perde 13 posizioni passando da 19esima nel 2019 a 32esima nel 2020. Pessimo posizionamento invece nella classifica “Giustizia e sicurezza” tra cifre legati ai principali reati, incidenti stradali, durata dei contenziosi legali, dove seppur guadagna 4 posizioni rispetto all’anno scorso resta ferma a 101 su 107 città.

Se discreto è il posizionamento in “Affari e Lavoro”, categoria che misura le imprese operanti sul territorio tenendo in considerazione l’indice di imprenditorialità giovanile e l’incidenza delle imprese che fanno e-commerce (aumentate durante la pandemia, qui Roma perde una posizione ma resta tra le prime dieci), un ulteriore crollo si riscontra alla voce “Demografia e società” che misura i tassi di nascita, mortalità, gli indici di vecchiaia, la speranza di vita. La città passa dalla 17esima posizione alla 59esima. All’ all’impatto Covid nella valutazione della qualità della vita sono dedicata 25 classifiche a parte, dove l’indagine riporta variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019. Teniamo conto che nella Capitale risultano 20,5 contagi ogni mille abitanti. Aumenta la cassa integrazione elargita del 67,77% tra gennaio e settembre 2020 e lo stesso periodo del 2019, aumentano del 15,33 le imprese che fanno e commerce, crolla del 21,38% l’avvio di nuove imprese e aumenta del 20,41% la cessazione di attività produttive. Scende infine il pil pro capitale di -7,18% rispetto all’anno precedente.

Non c’è dubbio, siamo messi male, e sarebbe sbagliato caricare tutto sul conto Covid. Roma è malata da tempo, ben prima di quel ciclone che ci ha investito nell’inverno di quest’anno. Si può recuperare? Esaurito l’effetto pandemico si può risalire in fretta? Le risposte stanno nella risposta ad una ulteriore domanda: ci sarà qualcuno al timone in grado di gestire la situazione? Per ora su questo fronte siamo in un buco nero.

