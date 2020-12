Renzi fa l’acrobata e tiene tutti sotto scacco

Renzi fa l’acrobata e tiene sul filo il governo Conte giocando una partita sofisticatissima che un unico obiettivo, quello di farlo tornare protagonista assoluto, ago della bilancia di un quadro politico in precario, precarissimo equlibrio. Non vuol far cadere il governo, non gli interessa il rimpasto, chiede solo chiarezza. Su che cosa non lo dice esplicitamente. Lo sanno i suoi interlocutori, o almeno pensano di saperlo. Toscano come Machiavelli il leader di Italia Viva fa il gioco delle tre carte con i suoi uomini nel gabinetto Conte e con la sua pattuglia di parlamentari. Tiene tutti i n ostaggio. L’altra sera dalla Berlinguer ha maramaldeggiato. Più maturo di un tempo, più umano, meno spaccone. Ma forse più efficace. Un nuovo Renzi. ”Non farò il ministro – dice – Non mi metto a fare tutto questo caos per diventare ministro. Punto, finita qui la discussione”.

E ancora: “Non siamo qui per la poltrona. Non siamo in condizione di stare” al governo ”a tutti i costi. Se i collaboratori zelanti del premier Conte continuano a far uscire sui media” che noi ”siamo disposti a stare lì”, a palazzo Chigi, “per una poltrona, noi giovedì andiamo a dire al presidente del Consiglio con gentilezza che bisogna dare dei messaggi chiari”, come ”prendere il Mes per la sanità”. Qualcuno ci capisce qualcosa? Governo può cadere in piena pandemia, gli chiede Bianca Berlinguer: ”Tutto è possibile, spero che non accada. Non lavoriamo per il rimpasto” taglia corto. “Abbiamo fatto nascere questo governo contro Salvini che chiedeva al mare, in mutande, pieni poteri… I pieni poteri vanno male sempre e non è che se si chiedono in giacca e pochette, va bene…”.

Infine sul lockdown: “Quello che decide il presidente del Consiglio, io lo faccio, ma una cosa vi chiedo: decidete”. Impietoso e ironico sulla linea ondivaga di un governo del quale lui fa parte e condiziona pesantemente. E contro il quale non esista a sparare a zero con tesi e toni con divisibilissime (dalla opposizione) che non dovresti aspettarti da un alleato. Ad esempio, sul Recovery: “Nel piano ci sono 3 miliardi per il turismo, la Germania ne ha messi 35… Io sono a favore della parità di genere, le donne erano la metà nel mio governo, ma nel piano ci sono 18 miliardi sulla parità di genere…voglio sapere chi è quel genio che si è svegliato la mattina e ha messo 18 miliardi sulla parità di genere e solo 9 sulla sanità?”.

A che gioco sta giocando Renzi? Si propone senza dirlo apertamente all’opposizione come partner di una operazione che porti ad una nuova maggioranza di governo? Aspira a far uscire quell’anima democristiana che da sempre tutti intuiscono in lui? Tutto è possibile, un colpo al cerchio e uno alla botte. L’obiettivo minimo è quello di restare a galla, quello più ambizioso è di tornare ad essere l’arbitro delle sorti del paese. Ci riuscirà? Per ora gli avversari, dentro e fuori la maggioranza di governo, sono costretti alla prudenza. In attesa che l’ex premier rompa gli indugi. O che faccia un passo falso

