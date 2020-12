SANITA’/ Indiscrezioni sul valzer delle poltrone

Mappa del potere,terremoto in vista

Prendiamo tutto con prudenza, con beneficio di inventario. Che una penna esperta ed autorevole de la Repubblica butti sul tavolo una smazzata di ipotesi – alcune verosimili, altre meno – sugli avvicendamenti ai vertici della sanità laziale può significare un sacco di cose. Uno scoop “telefonato” per saggiare il terreno e vedere l’effetto che fa, indiscrezioni di corridoio rubate dal cronista introdotto nelle stanze del potere? Si sa da settimane che qualcosa sta per succedere, troppe situazioni precarie, contratti in scadenza, commissari straordinari, ma viene difficile pensare che con l’aria che tira, con l’emergenza sanitaria in corso si possa pensare a promozioni, spostamenti importanti, congedi di peso. La sanità locale è già abbastanza stressata da non essere in grado di assorbire avvicendamenti al vertice, cambi di uomini e di approcci. Di più, in alcuni casi può essere addirittura pericoloso. Eppure la notizia, si diceva, è stata fatta filtrare, qualcuno parla di giorni, con insediamenti nel 2021. Il giro di poltrone interesserebbe due aziende ospedaliere, , San Camillo e San Giovanni, i policlinici universitari pubblici, Umberto l e Tor Vergata, almeno quattro delle dieci Asl della regione. E ci sarà una new entry nella stessa direzione generale regionale,ruolo chiave, per coprire il buco lasciato da Renato Botti, in partenza per il Gaslini di Genova.

Per il resto nulla di certo e definito, molti degli interessati, interrogati, fingono di cadere dalle nuvole (solo chiacchere…) e fanno melina. Certamente non tutto quello che il “suggeritore” mette in piazza accadrà, ma è previsto che per scadenza di contratto esca di scena il direttore generale dell’Umberto I, Vincenzo Panella. E qui scatta l’effetto domino: al suo posto Fabrizio D’Alba (dal San Camillo)? E chi al posto di D’Alba? Forse Narciso Mostarda direttamente dalla Asl Roma 6? Più che domino tutto questo prende le fattezze di un risiko. Se queste considerazioni fossero fondate ci sarebbe una casella libera, quella di Albano. Ma finirà per liberarsi anche quella di Ostia, Asl, Roma 3, perché il commissario straordinario Giuseppe Quintavalle viene dato “promosso” al Policlinico Universitario di Tor Vergata al posto del dg uscente Tiziana Frittelli. Se questo dovesse accadere ci sarebbero da riempire altre due caselle, Ostia appunto, e Civitavecchia. Perché Quintavalle è anche dg alla asl Roma 4 .

Andiamo avanti, abbiamo tre posti da occupare. Ma cbi andrà al posto di Botti? L’indiscrezione – non confermata – mette sul piatto Massimo Annichiarico, uomo di sostanza, che tuttavia avrebbe ancora un sacco di lavoro da fare al San Giovanni Addolorata. Così si libererebbe la poltrona di via dell’Ambaradam: per chi? La fila dei pretendenti è lunga, vi aspira la già citata Frittelli. E la Asl Roma 3? Chissà. Il risiko spinto avrebbe creato tre poltrone libere da riempire, Albano, Ostia, Civitavecchia. Il gran burattinaio della sanità laziale pescherà nella lista degli idonei? Non è finita qui. La mappa del potere potrebbe avere un ulteriore sussulto. Flori DeGrassi dovrebbe lasciare la Asl Roma 2, una corazzata con oltre un milione di utenti. Alla gloriosa pensionata – dicono sempre le indiscrezioni – potrebbe succedere il vivace Giorgio Casati, al quale la Asl di Latina va sempre più stretta e che non ha mai nascosto il desiderio di una promozione. Al suo posto potrebbe andare l’attuale direttore amministrativo della Roma 2, Silvia Cavalli, da tempo in pole per un posto al sole da protagonista.

Siamo arrivati in fondo. Per ragioni amministrative e burocratiche Asl Roma 6 e San Camillo non avranno un dg ma un commissario. Ma nel contesto di questo terremoto che cambia la faccia della sanità laziale questo è un dettaglio. Torniamo alle considerazioni iniziali. Questo affresco, torniamo a sottolinearlo, è poco più di una ipotesi di lavoro. Potrebbe non succedere nulla di quanto abbiamo scritto, o potrebbe accadere molto di più. Certo è che eventuali errori in questo contesto potrebbero ripercuotersi pesantemente sulla azione di contrasto anti-covid. Chi rischierebbe troppo in questo momento? Ci sono ipotesi sensate e forti azzardi. L’intreccio di poltrone, carriere e realtà sul territorio è molto più complesso di quel che si possa immaginare. E c’è la politica di mezzo, una politica che in questo contesto confuso non fa per forza scelte intelligenti

G.T.

Ti potrebbero interessare anche: