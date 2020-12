Non ci resta che tener duro

Mai la politica italiana era caduta così in basso, mai dai tempi di guerra ci eravamo trovati in difficoltà così serie. Intendiamoci. Se per uscire dall’incubo del contagio dobbiamo imbarcarci in una odissea di sacrifici personali, di restrizioni, di disagi, ebbene teniamo duro e stringiamo i denti fin che serve. Ma l’impressione di essere in mano a dei dilettanti della politica è troppo forte. La classe dirigente del paese non dà più garanzie, non dà sicurezza. Sembra una banda di principianti ai quali sono state date le chiavi del paese e le leve del potere. Non abbiamo garanze di finire bene e non abbiamo nemmeno strumenti per rovesciare pacificamente la situazione. Chi sta a Palazzo Chigi non ci rappresenta, chi sta in parlamento nemmeno, sono cambiati gli equilibri di forza nel paese, ma nessuno ha il potere di ristabilire le regole del gioco. La gestione dell’emergenza covid è poco meno che demenziale, ma soprattutto è incerta, raffazzonata e probabilmente anche poco efficace. Il teatrino dei decreti, delle misure non convince nessuno. Stanno mandando a fondo il paese. Eppure paradossalmente gli italiani resistono, obbediscono, subiscono. Come se fossero colpevoli. Passerà questo incubo. Non abbiamo alternative. Resistere, resistere, resistere.

