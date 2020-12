“Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono, equilibrato e la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti“: lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore Ue Michel Barnier. “I negoziati sono stati difficili” ma “era un accordo per cui valeva la pena di battersi”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla conferenza stampa con Michel Barnier. “Ci possiamo lasciare alle spalle la Brexit”, ha aggiunto. “Ora è tempo di voltare pagina e guardare al futuro, il Regno Unito è un Paese terzo ma resta un partner, condividiamo gli stessi valori e interessi, staremo spalla a spalla per ottenere obiettivi comuni” come quelli sul clima: lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"L'annuncio dell'accordo è un grande passo verso una relazione stretta tra Ue e Uk. Per i nostri cittadini e imprese un accordo completo con i nostri vicini, amici e alleati è il miglior risultato": lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, annunciando che nonostante i negoziati siano stati "molto difficili", il processo non è finito, perché "ora sta al Consiglio e al Parlamento Ue analizzare l'accordo". "L'orologio si è fermato, oggi è una giornata di sollievo ma anche di tristezza. Malgrado questo accordo ci saranno veri cambiamenti dal primo gennaio per molti cittadini e molte imprese, e ciò è la conseguenza della Brexit"dice Michel Barnier. Il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier ha affermato nel corso della conferenza stampa che il "Regno Unito ha deciso che non parteciperà al programma Erasmus" e "ce ne dispiace".