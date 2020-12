Facciamo tesoro di un anno da dimenticare. Le lezioni della vita servono sempre

Per una volta non parliamo di politica, non affrontiamo polemiche, non denunciamo, vi risparmiamo i toni e i giudizi taglienti che spesso c i contraddistinguono. Non è il momento né il modo. Si chiude un anno da dimenticare in fretta, è un momento particolare, facciamo tesoro degli errori commessi, le lezioni della vita servono sempre. Meglio respirare a fondo e adoperarsi perché questo momento passi il più presto possibile e lasci il minor numero di strascichi. Cerchiamo da anni di mantenere la barra dritta, di dare un servizio al nostro pubblico, di informarlo correttamente senza provocarlo né colpirlo allo stomaco. Facciamo il nostro mestiere senza eccessi, insomma. Con dignità. Anche quest’anno abbiamo raccontato la vita che ci scorreva davanti e intorno, seguendo con attenzione gli argomenti che ci fanno apprezzare di più, la sanità, la politica cittadina e regionale. Abbiamo raccolto consensi, incoraggiamenti, ma anche polemiche e attacchi diretti ( e indiretti). Sono le regole del gioco e valgono per tutti.

Possiamo voltare pagina moderatamente soddisfatti e ringraziamo chi ci ha sostenuto e accompagnato. Il 2020 è stato segnato – profondamente – da una situazione di eccezionale gravità che ancor oggi toglie serenità al nostro Natale e che ci renderà la vita difficile anche nei primi mesi del prossimo anno. La pandemia da Covid-19, naturalmente. Ne abbiamo seguito l’evoluzione passo dopo passo. C’eravamo quando i due famosi cinesi furono prelevati dal loro hotel in v ia Cavour e portati allo Spallanzani. Non c’era la percezione del pericolo imminente, solo la sensazione che qualcosa non stesse andando nel verso giusto. Abbiamo poi condiviso i mesi del blocco totale e della sospensione del lockdown, l’estate di liberazione e il terribile risveglio autunnale. La confusione, le preoccupazioni, le polemiche per i tamponi e le code ai drive in, il caos generalizzato.

E di tutto questo abbiamo scritto cercando di fornire al pubblico dei lettori informazioni e commenti misurati, corretti. Speriamo di esserci riusciti. In tutti questi mesi abbiamo anche raccontato il degrado di una capitale già pesantemente condizionata da una amministrazione non certo brillante e incapace dare una svolta ad una situazione di grande precarietà. L’effetto Covid ha finito di mandare a fondo capitale e abbiamo dato voce e corpo alle istanze, alle denunce, agli appelli delle categorie produttive e dei cittadini. Abbiamo infine seguito passo passo la cronaca della politica, raccontando il dietro le quinte, sollecitando risposte che chi ci amministra non vuole o non sa dare.

Non siamo più bravi o meno bravi di altri, abbiamo tenuto sempre la stessa linea di c ondotta che ci contraddistingue fin dall’inizio della nostra avventura editoriale, cercando di leggere tra le righe, di raccontare la realtà senza filtri e sottolineando ciò che altri forse non sottolineano. Nel corso degli anni abbiamo cambiato più volte pelle e firme, cercando di mantenere la nostra identità grafica, editoriale, culturale. Speriamo di esserci riusciti. Tutti noi – direzione, redazione, collaboratori – ringraziamo per l’affetto e l’attenzione con la quale ci avete seguito, vi facciamo i nostri migliori auguri e speriamo che buon senso e raziocinio assieme all’amore dei vostri cari vi aiutino a superare questo difficile periodo di festività nel migliore dei modi. Non saremo là ad aspettarvi alla fine del tunnel, a gennaio. Per attraversare con voi un nuovo anno.

Ti potrebbero interessare anche: