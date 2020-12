GROPPO INI/ Ortopedia, presa in carico a 360 gradi

SERVIZI/ Parla il Dr. Andrea Grasso, Responsabile dell’Ambulatorio di Ortopedia dell’INI di Veroli Città Bianca. Il paziente operato può fare nella struttura del Frusinate il percorso riabilitativo in modalità di ricovero

Di Elena Padovan

L’Ambulatorio di Ortopedia dell’INI di Città Bianca di Veroli opera in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale e prende in carico il paziente a 360° tenendo conto di tutte le sue esigenze. Il primo step è la visita ortopedica che serve per individuare la diagnosi e la terapia da seguire. Nel caso ci sia bisogno di un intervento chirurgico, il paziente viene operato presso la struttura INI di Canistro, per poi tornare a Veroli per la parte riabilitativa. «Nel caso si tratti di un paziente protesico, anziano o che ha subito chirurgie maggiori c’è la possibilità di accedere alla proposta riabilitativa in modalità di ricovero» spiega il Dr. Andrea Grasso, Responsabile dell’Ambulatorio di Ortopedia dell’INI di Città Bianca. In base alla situazione del paziente, la riabilitazione può essere a secco o in acqua. La prima opzione consiste in attività motorie e di fisioterapia ed è ideale soprattutto nella fase di recupero articolare in cui le mani del fisioterapista sono fondamentali. Nel caso invece di un intervento chirurgico, si predilige la terapia in vasca in quanto, precisa il Dr Grasso «venendo meno la forza di gravità, il paziente riesce a muoversi con più facilità e non avverte i dolori tipici della riabilitazione in palestra o provocati dalla terapia manuale post operatoria». A causa dell’emergenza in corso, l’ambulatorio ha subito due interruzioni. La prima a marzo-aprile, la seconda nel mese di novembre. Ad oggi però, con lo sforzo di tutti l’attività è ripresa e le visite, gli interventi, i controlli e le riabilitazioni sono stati recuperati in sicurezza. Per far questo gli operatori e gli specialisti che operano presso la struttura si devono regolarmente sottoporre al tampone.

I pazienti invece, prima di ogni visita passano dal triage e in caso «di intervento chirurgico o di riabilitazione, nello stesso giorno anche a loro viene fatto il test antigienico rapido» spiega Roberta Paesano, coordinatore del Poliambulatorio di Veroli. Un altro elemento che rappresenta per Città Bianca un valore aggiunto è la presenza dei servizi di Diagnostica per Immagini. Il paziente quindi in carico o ricoverato a Veroli se ha bisogno di un esame di approfondimento come la tac, potrà farlo a Città Bianca . Questo aspetto ha una valenza ancora più importante in un periodo come quello attuale in cui si cerca di evitare gli spostamenti, ma anche in una situazione di normalità poter fare in loco gli accertamenti rende una struttura efficiente.

