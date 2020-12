Venezia, il Natale di Luce illumina la Porta della città

Venezia si accende di luci per il Natale, non solo in centro storico e nei luoghi simbolo, come Piazza san Marco o Rialto, ma fin dalla porta d’accesso alla città, Piazzale Roma. Da qui inizia infatti un percorso di luminarie che poi si snoda per campi e campielli, per portare a chi cammina nella città sulla laguna l’atmosfera delle festività, alla scoperta delle botteghe dell’artigianato locale.

Oltre a Piazzale Roma, snodo di connessione tra città d’acque e di terraferma, le luminarie si sono accese sulle direttrici che portano ai sestieri di Santa Croce, Cannaregio, San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello. Un progetto del Comune di Venezia e di Vela Spa, con il sostegno di American Express. Le luci natalizie resteranno accese sino al 16 febbraio 2021, ultimo giorno di Carnevale.

“Le luci di Natale si accendono su Venezia – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – e quest’anno hanno un valore e un significato che va ben oltre il tradizionale rito legato alle Festività. E’ un messaggio che diamo a tutto il mondo: la nostra città vuole tornare ad essere illuminata da una luce di speranza. Santa Croce, Cannaregio, San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello rappresentano il cuore della nostra città antica. Qui, nell’arco degli ultimi 12 mesi ci siamo trovati a superare momenti veramente difficili. Queste luci, unitamente a quelle in terraferma e nelle isole, rappresentare un messaggio di speranza per la ripartenza della città intera, alla vigilia dei festeggiamenti dei suoi 1600 anni”.