VITERBO/Vaccino Covid, lunedì le prime dosi a Belcolle

Lunedì 28 dicembre le prime quaranta dosi di vaccino della Pfizer-Biontech verranno somministrate ad altrettanti operatori sanitari della Asl di Viterbo. I primi vaccini anti- Covid, provenienti dal Belgio sono giunti ieri sera a Roma. In tutto sono 9750 dosi destinate all’Italia, proveniente dal Belgio, portate con un furgone alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato dai carabinieri. Il furgone è partito questa mattina dalla caserma dei carabinieri di Tor di Quinto ed ha raggiunto lo Spallanzani dove le dosi sono state suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari. La distribuzione sarà, infatti, a cura della Difesa. I primi vaccini saranno per il personale medico. All’ospedale Belcolle, dopo le prime 40 dosi che arriveranno lunedì, giungeranno poi altre 10mila dosi per circa 8mila persone facenti parte di categorie specifiche: operatori sanitari e sociosanitari, personale dei presidi ospedalieri, ospiti e operatori di rsa e case di riposo. Previsti presidi nelle strutture di Viterbo, Acquapendente, Civita Castellana e Tarquinia. Nel Lazio, delle 179mila 818 dosi della prima consegna, ne arriveranno 955.