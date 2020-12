Vaticano, il Cardinale Becciu celebra la Messa in Sardegna

Il cardinale Angelo Becciu è in Sardegna, nell’isola ha scelto di trascorrere il Natale e il Capodanno. È a Pattada, a casa sua, insieme ai fratelli e agli altri familiari stretti. Il cardinale Angelo Becciu è finito al centro dell’inchiesta sull’utilizzo improprio dei fondi della Chiesa che ha portato al suo ‘licenziamento’ da prefetto delle Cause dei Santi con la rinuncia dei diritti da cardinale. Il parroco di Pattada lo definisce molto sereno, tranquillo e fiducioso. Il cardinale ogni giorno concelebra la messa in parrocchia a Pattada e la sera della Vigilia ha celebrato in cattedrale col Vescovo. Il giorno di Natale invece don Becciu è apparso in diretta ai fedeli collegati sulla pagina Facebook della parrocchia di Santa Sabina a Pattada. Il cardinale infatti ha celebrato la messa delle 11 insieme al parroco don Gianfranco Pala.

