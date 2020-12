COVID/ Arrivati in Italia vaccini Pfizer

Nel cuore della notte allo scalo di Malpensa è atterrato uno dei sei aerei che oggi porteranno in Italia la prima fornitura settimanale di 470mila dosi del vaccino Pfizer. Gli altri sono arrivati via via a Bergamo e Ciampino. Si tratta di una campagna di vaccinazione di massa e le consegne proseguiranno anche nelle giornata di domani 31 dicembre. Nei prossimi giorni il Commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri pubblicherà on line un report sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati.

L’Aifa precisa che da ogni flaconcino di vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech è possibile ottenere 6 dosi e non 5. La dose di vaccino per ogni persona è di 0,3 millimetri, che deve essere estratta in condizioni asettiche e utilizzando siringhe di precisione adeguate. In questo modo con mille fiale potranno essere trattate 6000 persone invece che 5000 e la copertura vaccinale potrà essere più vasta e capillare. Inoltre. eventuali residui di flaconcini diversi, anche dello stesso numero di lotto, non dovranno invece essere mescolati.

