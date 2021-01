Da influencer a mastra birraia, ecco le suore “smart”

– C’è la suora che ha 75mila follower su TikTok e la monaca mastra birraia che produce in una abbazia in Baviera 3mila ettolitri di birra l’anno. C’è l’economista, consigliera del governo italiano e di Papa Francesco, e la suora che è nel consiglio di amministrazione di una banca. Il mensile dell’Osservatore Romano dedicato al mondo femminile, ‘Donne, Chiesa, Mondò, nell’ultimo numero si occupa delle suore che hanno scelto di consacrarsi a Dio mantenendo un piede ben ancorato nel mondo con la loro professionalità ed esperienza. ‘Le ‘smart sisters’, come le definisce lo stesso giornale vaticano. Il giornale ricorda anche le figure storiche dei conventi che hanno inciso nella storia del mondo, come suor Mary Keller, nata nel 1913 in Ohio, che ha contribuito a sviluppare il Basic, il linguaggio di programmazione, ha previsto l’avvento di internet e ha sostenuto, quando ancora non erano così diffusi, l’importanza degli strumenti informatici. Fu la prima persona a ottenere un dottorato in informatica negli Stati uniti nel 1965. Tra le storie di oggi quella di suor Doris Engelhard che da 45 nell’abbazia francescana di Mallersdorf, in Baviera, è mastra birraia. «Amo il mio lavoro, amo l’odore della birra e lavorare con creature di vita come il lievito e l’orzo. Sono contenta quando la gente degusta con gioia la nostra birra. In realtà si dovrebbe poter provare piacere per tutto quello che si fa, per non diventare insopportabili. Sicuramente Dio non vuole persone tristi e insoddisfatte», dice suor Doris. Suor Norma Pimentel è stata inserita tra le cento figure più influenti dello scorso anno dalla rivista ‘Timè. Religiosa delle Missionarie di Gesù, dirige la Caritas del Rio Grande alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, impegnandosi nel servizio ai migranti. Hermana Claudia, argentina trapiantata in Italia, della Congregazione delle Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso, è su TikTok. Ô stata la prima delle religiose a sbarcare sul social che piace ai più giovani, infilandosi i video con messaggi di fede e di preghiera, e oggi ha circa 75mila follower. In Italia suor Alessandra Smerilli, salesiana ed economista, docente di Economia politica e statistica alla Pontificia Università Auxilium, è membro del Comitato di donne per le Pari Opportunità voluto dalla ministra Elena Bonetti, ma soprattutto è stata nominata da Papa Francesco Consigliere di Stato del Vaticano. Prima di lei, un’altra religiosa italiana si era cimentata in prima persona nelle stanze dei bottoni della finanza: suor Giuliana Galli, delle Suore vincenzine del Cottolengo, membro, a partire dal 2008, del consiglio di amministrazione della Compagnia di San Paolo, di cui è diventata vice presidente nel 2010, occupandosi di investire nel sociale gli utili del gruppo Intesa-San Paolo. Da allora la chiamano ‘sorella bancà.

