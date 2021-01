L’Italia torna arancione. Per un giorno solo

Per un solo giorno l’Italia torna zona arancione. Si tratta di un allentamento delle restrizioni dei giorni scorsi o di semplicemente di una tregua in attesa del ripristino della zona rossa per il 5 e 6 gennaio. Oggi continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Sarà possibile per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali e raggiungere le seconde case.Oggi è consentita la riapertura dei negozi con orari fino alle 21, per evitare che i clienti si concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all’asporto fino alle 22 e di consegna al domicilio.Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Ti potrebbero interessare anche: