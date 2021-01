Lombardia accelera su rimpasto, Moratti in pole

In uscita ci sarebbero invece l’attuale assessore al Welfare Giulio Gallera e le leghiste Silvia Piani (Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport). A sostituire Cambiaghi allo Sport sarebbe l’ex campione olimpionico di canoa Antonio Rossi (Lombardia Ideale), che da sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi verrebbe ‘promosso’ ad assessore. Quest’ultimo schema potrebbe cambiare se Gallera dovesse riuscire nell’intento di restare in Giunta ma con una delega di minor peso, ipotesi però al momento esclusa. A quel punto l’assessore al Welfare potrebbe sostituire la collega di partito Melania Rizzoli all’Istruzione, mentre quest’ultima passerebbe alla Cultura al posto di Stefano Bruno Galli (Lombardia Ideale), per il quale si profilerebbe un ruolo da sottosegretario alle Riforme.