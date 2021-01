Renault, in Italia ‘ridisegna’ Direzione Comunicazione e Immagine

Aspettando la presentazione del nuovo piano strategico ‘Renaulution’ che il Ceo Luca de Meo svelerà giovedì 14 Gennaio, la ‘nuova’ Renault porta avanti anche in Italia il suo progetto di evoluzione dell’organizzazione del Gruppo focalizzata sui suoi marchi. Confermando la guida di Francesco Fontana Giusti, Image & Communication Director, la Direzione ora si comporrà di due aree di Comunicazione: Renault/Mobilize e Dacia/Alpine.

La prima, affidata alla responsabilità di Paola Rèpaci, Renault/Mobilize Product & Corporate Communication Manager, gestirà le attività di relazione con la stampa su tutti i prodotti- termici, ibridi ed elettrici, sulle strategie globali del Gruppo Renault, sulla comunicazione Corporate relativa al Gruppo Renault e all’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, sulla Marca Mobilize, sulla comunicazione sportiva (rally-pista) e la comunicazione interna.

L’area Dacia/Alpine, sotto la responsabilità di Luca Baglieri, Dacia/Alpine Product & Corporate Communication Manager, seguirà per i due brand le attività di relazione con la stampa sui prodotti- termici ed elettrici, le strategie globali del Gruppo Renault, la F1 e la comunicazione interna. In questa riorganizzazione Daniele Romano lascia la Direzione Comunicazione & Immagine di Renault Italia per ricoprire un altro incarico all’interno della Direzione Marketing.

