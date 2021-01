Papa Francesco incontra Zingaretti e Raggi

“Questa mattina in udienza con Papa Francesco. In un momento cosi’ difficile e’ fondamentale il suo monito alla politica per non lasciare sole persone, e soprattutto gli ultimi”. “Ho ribadito”, ha poi aggiunto il Governatore, “il nostro impegno per consentire a tutti di accedere al vaccino, perche’ sia e resti un bene comune. Non perdere la speranza significa uscire dalla pandemia partendo dalla cura di ogni persona. Un impegno comune”.

Zingaretti quindi conclude: “Voglio ringraziare il Santo Padre per l’udienza di questa mattina. In un momento cosi’ difficile per il nostro Paese e per il mondo intero le sue parole offrono ogni volta occasione di riflessione, di comprensione e di conforto. Nel corso del nostro incontro ho raccolto il monito del Santo Padre nei confronti della politica affinche’ le persone, e soprattutto gli ultimi, non vengano lasciati soli in questa lunga notte della pandemia”.

“L’attenzione di Papa Francesco, soprattutto in questi mesi di pandemia, è sempre rivolta agli ultimi, alle persone fragili e indifese. Anche oggi ci ha ricordato l’importanza di sostenere i più deboli, affinché nessuno venga lasciato solo”, ha detto la sindaca Virginia Raggi. “Voglio ringraziare il Pontefice per l’incontro in cui, come sempre, ha offerto spunti di riflessione fondamentali per affrontare le difficoltà e le sfide che abbiamo di fronte”, ha aggiunto Raggi.