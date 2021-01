COVID/Speranza, c’è un peggioramento, ma restare uniti è fondamentale

Il Ministro della Salute Roberto Speranza non usa mezzi termini. Per lui l’unità è l’unica strada da percorrere per fronteggiare questo nemico incredibilmente forte che ci ha costretto a rinunciare alla nostre libertà. “Questa settimana c’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia – ha sottolineato il ministro nella comunicazione alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sono aumentate le terapie intensive, l’indice Rt e i focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare: l’epidemia è nuovamente in una fase espansiva”.

Il virus dunque continua a circolare con forza crescente e per questo non c’è tempo di battaglie politiche. “Serve una forte e leale collaborazione tra le Istituzioni – ha detto ancora Speranza – Il Paese che si stringe a coorte per essere vicino ai nostri medici e infermieri che combattono in prima linea. Serve unità a Roma come in tutte le Regioni, siamo nell’ultimo miglio, un passaggio delicato e difficile per vincere battaglia contro un nemico invisibile, adesso ancor di più che nelle altre fasi dell’epidemia”.

A proposito dei vaccini, il ministro è convinto che la stragrande maggioranza degli italiani deciderà di vaccinarsi senza necessità di ricorrere all’obbligo. In merito invece a chi dimostra ancora qualche dubbio dice: “noi dobbiamo rispondere con trasparenza, con l’evidenza scientifica, con la capacità di ascolto e di dialogo, non con gli insulti o con una guerra ideologica tra fan della scienza e primitivi delle caverne”.

