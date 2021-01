Scuola, Generazione Famiglia/Pro Vita e Famiglia Lazio: “Sforzi apprezzabili ma fare di più: i nostri ragazzi pagano prezzo troppo alto”

“Ieri ,come membri del FORAGS Lazio, Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori nella Scuola, siamo stati ascoltati dal direttore dell’USR Lazio Pinneri e dall’Assessore regionale alla scuola Di Berardino cui abbiamo portato le preoccupazioni e le richieste dei genitori. In particolare abbiamo chiesto che anche agli studenti della scuola superiore sia riconosciuto, al pari di tutti gli altri, il diritto alla scuola in presenza. A 10 mesi dalla chiusura, la didattica digitale deve infatti essere una scelta residuale, dopo aver tentato di percorrere ogni altra strada possibile: autonomia di singoli istituti, un sistema di trasporti organizzato e una piena attuazione dei patti di comunità, con il reperimento di spazi alternativi”: è questa la nota (di Pro Vita e Famiglia, che tramite il suo braccio operativo nella scuola) Generazione Famiglia siede al tavolo FoRAGS Lazio, dopo la riunione intercorsa con le istituzioni regionali del Lazio competenti in materia di scuola. . In particolare abbiamo chiesto che anche agli studenti della scuola superiore sia riconosciuto, al pari di tutti gli altri, il diritto alla scuola in presenza. A 10 mesi dalla chiusura, la didattica digitale deve infatti essere una scelta residuale, dopo aver tentato di percorrere ogni altra strada possibile: autonomia di singoli istituti, un sistema di trasporti organizzato e una piena attuazione dei patti di comunità, con il reperimento di spazi alternativi”:

“Abbiamo rinnovato la disponibilità a dare il nostro contributo su tutti i Tavoli regionali – continua e conclude – in cui ci si confronta sulla ripartenza ed il buon funzionamento della scuola, affinché tutte le decisioni, che impattano in primis sulle famiglie, vengano non solamente condivise, ma valutate in base a un punto di vista concreto e costruttivo. Abbiamo inoltre apprezzato l’attenzione rivolta alle Associazioni dei genitori e l’impegno ad incontrare le Istituzioni preposte una volta al mese per il proseguo della crisi in atto. Speriamo che non resti una promessa o una dichiarazione d’intenti”.

Ti potrebbero interessare anche: