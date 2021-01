Meneghini & Associati cresce con il brand Drawlight

Meneghini & Associati, società di comunicazione integrata con sedi a Vicenza, Roma e Milano, ha acquisito la gestione e la progettualità del brand Drawlight, agenzia leader a livello nazionale nella comunicazione immersiva e nell’ideazione di progetti di comunicazione omnichannel.

Un’estensione delle competenze per l’agenzia veneta che vanta expertise di livello internazionale in progetti di comunicazione integrata nell’automotive, nel farmaceutico, nell’alimentare, nell’abbigliamento, nella sanità, nella comunicazione istituzionale. Il know how di Drawlight si basa su realizzazioni fatte per Fondazione Altagamma, Melinda, Diadora, Ikea e tanti altri.

Sinergie, team integrati di professionalità nella comunicazione digitale e immersiva, nelle PR e nell’organizzazione di eventi (oggi digitali), con un approccio “human to human” capace di interpretare e di costruire esperienze in relazioni alle esigenze delle aziende e dei clienti, attraverso le neuroscienze. La comunicazione oggi è sempre più specialistica e centrale nello sviluppo e nell’affermazione di un’attività produttiva, commerciale, istituzionale. Alberto Gentilin di Drawlight si conferma Head of Sales and Special Projects di riferimento per i progetti video, multimediali, immersivi ad alto contenuto innovativo.

“Rafforziamo la nostra offerta in ambito creativo e digitale – afferma Paola Meneghini, presidente di Meneghini & Associati – e acceleriamo lo sviluppo anche al di fuori dell’Italia grazie ai clienti e ai progetti internazionali di cui Drawlight è artefice”.

L’operazione Drawlight si inserisce in una strategia di crescita e rafforzamento di Meneghini & Associati che, nella crisi pandemica che ha investito il sistema economico mondiale, ha reagito spingendo al massimo l’acceleratore verso la digitalizzazione della propria attività di consulenza, trovando terreno fertile nelle aziende clienti alle prese con lo stravolgimento del sistema di relazioni commerciali fino all’inizio del 2020 valido e di soddisfazione.

