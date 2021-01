Lo dicono i genitori che vivono nel Fiorentino. Ricerche dei carabinieri

La cercano dal 14 gennaio quando, senza soldi e documenti, con sè il tablet del fratello e non il cellulare, ha fatto perdere le sue tracce da Reggello (Firenze). Scomparsa, sostengono i genitori, insieme a una 17enne, a sua volta sparita dalla provincia di Pisa, conosciuta attraverso Tik Tok. Il caso è seguito dai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno. Se ne sta interessando anche Chi l’ha visto.

E’ stata la Nazione oggi a raccontare la storia della ragazza di Reggello in fuga. “Mami scusami, ma non mi sento tanto bene.

“Starò bene o da papi o da un’amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami, ti amo”, ha lasciato scritto in un biglietto alla madre con cui vive a Reggello. Dal padre, che risiede a Scandicci, non è però mai andata. Gli ha invece telefonato domenica per dirgli che stava bene e che sarebbe tornata il lunedì, dopo che il giorno prima aveva allo stesso modo rassicurato il fratello. Poi più nessun contatto.

Le telefonate sarebbero partite dal cellulare, poi muto, dell’altra ragazza in fuga. La diciassettenne, che su Tik Tok avrebbe tantissimi follower e in passato sarebbe stata accusata di aver bullizzato un giovane disabile, costringendolo a spogliarsi su Instagram. “Abbiamo paura che la sua ‘amica’ l’abbia plagiata – racconta il padre della sedicenne che sembra stesse attraversando una fase non semplice – magari coinvolta in qualcosa di molto brutto ben più grande della sua età e maturità”.

Al momento le uniche notizie che si hanno delle due ragazze sono alcune foto postate sui social: Bologna sembrerebbe l’ultima loro tappa di un viaggio in treno che le avrebbe portate anche a Verona, Novara, Milano, Torino. Ma anche su questo itinerario non c’è alcuna certezza.