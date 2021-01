L’annuncio choc dell’Ue: quando il numero cumulativo di casi ogni 100 mila abitanti supera i cinquecento l’area interessata viene indicata l’area particolarmente a rischio

Stop ai viaggi non essenziali, ma no alla chiusura delle frontiere

La Commissione Ue ha proposto al Consiglio di decidere che i viaggi non essenziali tra gli Stati vanno fortemente scoraggiati in questa fase ma vanno evitate chiusure delle frontiere o proibizioni generali per assicurare il funzionamento del mercato interno. In aggiunta agli attuali colori in cui sono divise le aree della Ue (verde, arancione, rosso e grigio) Bruxelles propone di inserire l’area rosso scuro per indicare le aree in cui il virus circola ad alti livelli nelle quali i tassi di notifica di nuovi casi negli ultimi 14 giorni riguarda piu’ di 500 persone su centomila. Bruxelles propone che tutti i viaggi non essenziali siano fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non risulti migliorata in misura considerevole e ciò riguarda in particolare i viaggi per e da aree rosso scuso