Asl Latina, Al Santa Maria Goretti un nuovo modello assistenziale pediatrico

Già da tempo è stato attuato presso l’ospedale Goretti di Latina un nuovo modello assistenziale pediatrico in grado di fornire sempre maggiori servizi assistenziali all’utenza ed elevando il livello qualitativo. «Un risultato che nasce da un lavoro di squadra», si legge in una nota della Asl di Latina. Riccardo Lubrano, primario di Pediatria e Neonatologia del nosocomio pontino spiega: «Abbiamo attivato un percorso per far accreditare nell’ospedale Goretti di Latina la Terapia intensiva neonatale. Per questo alla nostra equipe da poco si è unita la dottoressa Maria Katia Fares che si è trasferita da noi dal policlinico Umberto I di Roma, che ha una profonda esperienza di assistenza neonatale maturata in Italia ed all’estero. Insieme a lei tutto il gruppo della Neonatologia e della Uoc di Ginecologia sta sviluppando un lavoro comune per il raggiungimento dell’importante riconoscimento». «Lo scopo è quello di ottimizzare tutta la ‘carè della donna e del bambino- prosegue l’esperto- sia per il percorso nascita della gravidanza fisiologica che per quello delle gravidanze a rischio, perchè la cura del benessere della madre e del bambino deve essere uno dei punti di forza del futuro del nostro ospedale. Questo ci sta permettendo di migliorare sempre di più le nostre performance assistenziali, e a tal fine stiamo creando un lavoro di squadra unica tra il reparto di Pediatria e quello di Ginecologia caratterizzato da contenuti tecnici ed umani di alto livello»

