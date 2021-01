COVID – Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Bolzano “rosso scuro”

Zone dell’Italia ‘rosso scuro’ nella mappa dell’Europa. Secondo l’aggiornamento dalla nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Emilia-Romagna, Veneto, Friuli e la provincia autonoma di Bolzano sono ‘rosso scuro’. I colori simulano l’applicazione della raccomandazione sulle restrizioni di viaggio interne all’Ue alla mappa dell’Ecdc. Secondo la raccomandazione, che mira a contrastare la diffusione delle nuove varianti del coronavirus Sars-CoV-2, per chi proviene da una regione ‘rosso scurò gli Stati membri dovrebbero richiedere di effettuare un test prima dell’arrivo e trascorrere un periodo di quarantena.

