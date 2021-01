OMS, Governi lavorino con i produttori di Vaccini

L’Oms è convinta che governi e produttori di vaccini debbano lavorare insieme per superare i «problemi iniziali» e invita i Paesi Ue in attesa di dosi a «essere pazienti». «I produttori stanno lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per colmare le lacune» nelle forniture «e siamo fiduciosi sul fatto che i ritardi che vediamo ora saranno recuperati da una produzione extra in futuro», ha detto il direttore per l’Europa, Hans Kluge, citato dal Guardian. La solidarietà «non significa necessariamente che tutti i Paesi del mondo comincino a vaccinare nello stesso momento», ma capire che «nessuno è salvo prima che tutti siano salvi».

