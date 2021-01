Arcuri: Pfizer non ha concordato con noi la riduzione delle dosi

Il 18 gennaio Pfizer ha comunicato che da ogni fiala di vaccino si potevano estrarre non 5 ma 6 dosi, «a valle di una comunicazione dell’Ema e in vigenza di contratto, cosa che noi non contestiamo» e ha comunicato all’Italia che da quel momento «riduceva i vassoi». Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa sottolineando che l’Italia si sarebbe aspettato un altro atteggiamento dall’azienda americana. «Potevano chiederci se avessimo voluto pagare il 20% in più ‘perché vi diamo una dosa in più’. O potevano dirci, ‘vogliamo insieme stabilire in questo anno quando vi riduciamo le dosi visto che ve ne diamo una in più’.» Ma «ovviamente non è stato fatto niente di tutto questo». Da quel giorno, ha concluso Arcuri, «noi conteggiamo 6 dosi e non 5. Dunque dal punto di vista della rendicontazione, abbiamo seguito la previsione dell’Ema, dal punto di vista contrattuale abbiamo avviato un contenzioso»

