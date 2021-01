Degrado nel quartiere Prati, 15 materassi in una sola strada

Non uno, ma quindici materassi in fila, con annessi cuscini abbandonati al lato di un cassonetto. L’immagine, scattata nel centrale quartiere Prati di Roma, è stata rilanciata sui social dalla sindaca Virginia Raggi con questo commento: «Queste sono le foto che mi fanno indignare, l’ennesimo sfregio alla città e ai romani. Si tratta di zozzoni che ogni giorno si impegnano a deturpare Roma». Quindi la sindaca – che ha fatto della crociata contro gli «zozzoni» ed in particolare contro chi abbandona in strada i rifiuti ingombranti, dai frigoriferi ai materassi appunto – uno dei suoi cavalli di battaglia, ricorda che esistono gli appositi centri di raccolta gratuiti. «Aiutateci a segnalare questi maleducati», l’appello.

«Rispettare l’ambiente e la propria città è un dovere per tutti noi. Purtroppo, però, non è sempre così: ci sono alcuni zozzoni che continuano ad abbandonare rifiuti ingombranti per strada o accanto ai cassonetti. Per questo, la nostra lotta al degrado continua a richiedere ulteriori sforzi». Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Ecco qualche dato: nel corso del 2020 Ama ha rimosso oltre 4.600 tonnellate di rifiuti ingombranti, come mobili, materassi, divani e frigoriferi in tutta Roma. Una situazione deprecabile che ha richiesto ben 55 mila interventi – aggiunge -. Basti pensare che tra settembre e dicembre, le strade della nostra città sono state liberate da 1.750 tonnellate di questi materiali: oltre 330 in più rispetto al 2019. Voglio ricordare a tutti che l’abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico è sanzionabile con multe fino a 500 euro – spiega Raggi -. Smaltire gratuitamente e in modo corretto questi materiali, è facile: sono disponibili infatti gli appositi centri di raccolta (indirizzi e orari sono sul sito www.amaroma.it) e il servizio ‘Riciclacasa’ per il ritiro a domicilio, che può essere prenotato tramite il ‘ChiamaRoma’, oppure compilando il modulo di richiesta nella sezione servizi online del sito di Ama», conclude la sindaca Raggi.

