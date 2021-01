Cambiare tutto per non cambiare niente. E il Paese va a fondo

Cambiare tutto per non cambiare niente. E il Paese va a fondo. Si va avanti così, la trita liturgia politica che accompagna ogni crisi si trascina per giorni senza che il Paese ne tragga beneficio. Forse non ci sarà più Conte, al termine di questo farisaico iter, o forse non ci sarà più Renzi. Ma è quasi certo che si proverà ad andare avanti con le stesse forze politiche che hanno dimostrato di non sapere governare. E si sarà solo perso tempo. Mattarella non ha avuto il coraggio di voltare pagina e di prendere atto della realtà. Il quadro politico di riferimento del Paese è cambiato, il paese è cambiato, i problemi stanno deteriorandosi giorno dopo giorno e la retorica porta solo ad inasprire i termini della contesa. Ci salveremo? Nessuno può augurarsi il contrario. Possiamo aspettare che il M5S imploda, che il Pd prenda coscienza? Certo che no. L’Italia non è abituata ad andare in piazza, non è più tempo. Ma qualcosa inevitabilmente succederà.

