COVID – Boccia: A febbraio altri 4 milioni di vaccini

«I dati elaborati ieri dalla cabina di regia dimostrano che le misure restrittive di natale hanno funzionato: aver riportato RT a 0.84 è il segno del duro lavoro comune fatto con il sacrificio di tutti gli italiani. Non è stato semplice ma il paese oggi ha reti sanitarie in sicurezza, mentre tutta Europa è in grande difficoltà e alcuni paesi sono tuttora in lockdown nazionali». Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, a quanto si apprende, nell’incontro con le Regioni sull’adeguamento del piano vaccini. «Ovviamente – ha aggiunto Boccia – non possiamo abbassare la guardia fino all’entrata a regime dei vaccini. Continuiamo a mantenere alta la pressione sulle aziende farmaceutiche per il rispetto delle forniture. A febbraio gli ulteriori 4 milioni di vaccini in arrivo che si sommano ai due già arrivati devono essere garantiti, e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi».

