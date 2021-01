Le migliori pattumiere per la raccolta differenziata

Contenitori della raccolta differenziata per la casa

Quando si deve buttare qualcosa nei rifiuti, anche a casa dobbiamo avere dei contenitori della raccolta differenziata.

Infatti oggigiorno è molto importante raccogliere i rifiuti differenziandoli per materiale, in modo che quelli che è possibile riciclare vengano riciclate e possano avere una nuova vita.

In questo modo si può fare molto per l’ambiente in cui viviamo, eliminando rifiuti che invece che essere scartati vengono riutilizzati per diventare oggetti utili di uso quotidiano.

Grazie a speciali pattumiere e secchi per la raccolta differenziata quindi già a casa possiamo differenziare i nostri rifiuti.

E’ importante però che non solo a casa provvediamo a raccogliere i rifiuti in modo separato, ma anche al lavoro. Quindi anche nel nostro ufficio possiamo contribuire a effettuare un corretto smaltimento di ogni tipo di rifiuto e dare il nostro contributo all’ambiente, inserendo le migliori pattumiere per la raccolta differenziata.

Pattumiera per la raccolta differenziata salva spazio

Di solito le pattumiere e secchi per la raccolta differenziata sono di diverso colore, in modo che possiamo capire subito dove gettare un materiale.

In commercio vi sono varie tipologie di pattumiere, e quelle per la raccolta differenziata possono essere sia da sottolavello, quindi pattumiere estraibili con due o più secchi, oppure pattumiere con secchi affiancati uno all’altro, e con coperchio di diverso colore.

Questo tipo di pattumiera è la pattumiera per la raccolta differenziata salva spazio, che è molto comoda perché i secchi sono compatti, solitamente di forma rettangolare.

Si trova sia quella da mettere sotto al lavello in cucina, sia altre soluzioni come ad esempio secchi uno sopra l’altro, impilabili, oppure ancora a forma di scarpiera, con cassetti al cui interno si trovano i secchi per la differenziata.

Ci sono poi le pattumiera per cucina, in acciaio, in un’unica struttura con due o tre bidoni a pedale, facili anche da pulire.

Non perché si tratta di pattumiere, questi oggetti non devono essere belli da vedere.

Ci sono molti modelli di pattumiere e secchi per la raccolta differenziata, anche eleganti e dalle forme di design, che danno un tocco di stile alla vostra casa.

Differenziamento dei Rifiuti

L’importante è che possiamo effettuare un corretto differenziamento dei rifiuti, acquistando le giuste pattumiere e i secchi per la raccolta differenziata.

Grazie a modelli pratici e facili da pulire, potremmo fare la raccolta differenziata di vetro, plastica, lattine, alluminio, metallo, carta, e altri prodotti da riciclare, in tutta comodità.

Le pattumiere moderne permettono inoltre di aprire e chiudere i coperchi in modo silenzioso e sono maggiormente isolanti dagli odori.

La base è ancorata al suolo con pratici piedini antiscivolo e che proteggono nel medesimo tempo il pavimento.

Contenitori raccolta differenziata per esterno

Chi ha un po’ di spazio all’esterno, in un terrazzo o magari in giardino, può pensare di acquistare dei contenitori per la raccolta differenziata per esterno.

Questi sono bidoni più grandi di quelli da tenerei n cucina, e possono essere in plastica, come il legno o in metallo.

Sono contenitori di solito di forma rettangolare, con coperchio, sia realizzati come singoli bidoni sia come bidoni affiancati, o come mobiletto con all’interno i sacchi per la raccolta differenziata.

In ogni caso è importante che ogni tipo di materiale abbia il suo bidone, così da portare con comodità nel giusto cassonetto della raccolta differenziata i propri rifiuti riciclabili e quelli non riciclabili.

Ti potrebbero interessare anche: