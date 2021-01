Giocano con il nostro futuro

Siamo alla prospettiva di un tavolo e della stesura di un programma condiviso e firmato. Come se i signori che si confronteranno con il presidente “esploratore” Fico si incontrassero per la prima volta e non fossero insieme da mesi, come se non avessero affrontato il piano centinaia di volte. E’ una presa in giro che potrebbe portare ad un congelamento della situazione, ad un “ripensamento” di Renzi, a qualche male di pancia nei grillini, ma anche ad un reincarico di Conte. Presi in giro sono gli elettori e i cittadini italiani, che hanno visto sfilare una settimana inconcludente e che vedono poi i problemi tutti in fila come prima. Melina, una melina disgustosa che nasconde un vuoto progettuale. Non sanno che fare, Mattarella si nasconde dietro la liturgia e il mitico Draghi entra ed esce dalle cronache come un supereroe che passa attraverso i muri. Nessuno sa letteralmente come possa andare a finire. Restano gli stessi discutibili personaggi che ci hanno guidato fin qui. Giocano con le nostre vite e il nostro futuro. E intanto il Covid non molla.

