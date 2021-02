A S. Egidio, piani freddo inadeguati: inaccettabili 12 vittime

«Ogni morte deve essere uno scandalo per la città e chiamare alla responsabilità di tutti. Non siamo contenti di come le istituzioni hanno risposto a questa emergenza: i piani freddo devono essere fatti a settembre e non all’inizio dell’inverno». Lo ha denunciato il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, commemorando questo pomeriggio, alla stazione Termini, la scomparsa di Modesta Valenti, una clochard morta senza soccorsi, il 31 gennaio 1983, tristemente divenuta il simbolo dei senzatetto della Capitale. Impagliazzo ha preso la parola nella seconda parte della cerimonia, che ha avuto il suo primo momento in una messa celebrata questa mattina a Santa Maria in Trastevere in cui sono stati ricordati i nomi di chi è morto in strada negli ultimi anni. Questo pomeriggio, quindi, anche un raccoglimento proprio nel luogo dove la donna morì nel più completo stato di abbandono. Impagliazzo ha sottolineato quanto Modesta «abbia aiutato tutti ad essere più amici delle persone che vivono in strada e a costruire una rete di protezione attorno a loro» ma ha anche ricordato quanto sia «inaccettabile che in questo inverno siano già morti a Roma 12 senza fissa dimora, undici dei quali sotto ai 50 anni». «Le loro morti non possono essere considerate inevitabili o ‘effetti collateralì del fenomeno. Ogni morte deve essere uno scandalo per la città e chiamare alla responsabilità di tutti». Con Impagliazzo erano presenti altre figure in prima linea sui temi e i problemi dell’indigenza a Roma, monsignor Gianpiero Palmieri, vicegerente della diocesi di Roma e il direttore della Caritas diocesana, don Ben Amabarus. Ad ospitare l’evento commemorativo, Le Ferrovie dello Stato con il responsabile della comunicazione Marco Mancini.

