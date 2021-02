FLASH/ Sito e numero di telefono per vaccino covid irraggiungibili. Utenti nel caos

“È iniziata male la settimana per la prenotazione delle vaccinazioni covid nella Regione Lazio. Questa mattina gli utenti, come annunciato in pompa magna dall’Assessore D’Amato e dal Presidente Zingaretti, si sono collegati sul sito e hanno provato a comporre il numero di telefono dedicato ma è stato impossibile e i cittadini sono rimasti con una manciata di mosche in mano. Mi auguro che questo intoppo si risolva entro le 12 come promesso poco fa, non possiamo prendere in giro le persone che stanno aspettando da settimane un appuntamento”, lo dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese.

Ti potrebbero interessare anche: