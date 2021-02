 Da oggi al via i click per gli appuntamenti delle somministrazioni nella fascia d’età che comprende 470 mila residenti nel Lazio. Alle 14.30 già 7mila prenotazioni

Letteralmente presi d’assalto i due siti messi a disposizione dalla Regione Lazio (www. salutelazio.it e https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) per le prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per gli over 80. Il via al click, previsto per oggi, 1 febbraio, è stato anticipato dai più alla mezzanotte in punto, forse per l’ansia di assicurarsi l’appuntamento tanto da mandare in tilt i sistemi informatici regionali. Ma per problemi tecnici è poi slittato alle 12. Quando in pochi minuti sono arrivate oltre duemila richieste.

«Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it per gli over 80 sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono già 2.200, eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record – ha spiegato l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio -. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose. Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e rispondono circa 300 operatori e sono state eseguite 1.600 prenotazioni telefoniche».

Ma i malfunzionamenti non sono cessati. Pochi minuti prima delle 15 infatti, come per altro segnalato dalle numerose lettere di lamentele degli utenti, i siti erano ancora in panne a causa del traffico troppo sostenuto e del gran numero di persone che tentavano di collegarsi. Su entrambi i portali infatti compariva la scritta «impossibile raggiungere il sito» seguita da quella in rosso che annunciava «global error missing». Impossibile anche prendere la linea al numero telefonico dedicato.

Ma evidentemente ci sono stati dei fortunati che aggiornando di continuo i siti o provando ininterrottamente a chiamare sono riusciti nell’impresa, dal momento che alle 14,30 erano state eseguite oltre 7 mila prenotazioni. Nel dettaglio: 2.133 nella Asl Roma 1, 2.043 nella Roma 2, 1.020 nella Roma 3, 240 nella Roma 4, 240 nella Roma 5 e 399 nella Roma 6; inoltre 233 a Frosinone, 548 a Latina, 260 a Viterbo e 54 a Rieti. «Siamo consapevoli che l’aspettativa è alta e i numeri sono rilevanti, poiché parliamo di circa mezzo milione di potenziali prenotazioni – ha precisato ancora l’Unità di crisi -. Se ci dovessero essere dei rallentamenti nel sistema chiediamo comprensione, poiché stiamo gestendo un numero di prenotazioni pari all’intera popolazione di una città media italiana. Sono state segnalate inoltre 300 richieste domiciliari che sono state inviate alle Asl di residenza».

A poco sono servite le raccomandazioni di domenica della Regione che spiegavano che si poteva prenotare per tutto il prossimo trimestre (qui il vademecum con tutte le spiegazioni su come accedere al servizio che partirà poi l’8 febbraio) proprio per evitare la corsa al click-day.