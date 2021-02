Venezia, Harry’s Bar si scusa con i clienti: «Avevamo 50 coperti, costretti a riaprire lunedì»

L’Harry’s Bar di Venezia ha comprato una pagina pubblicitaria su «Il Gazzettino», per annunciare alla sua clientela che riaprirà lunedì. È questo il singolare modo con cui Arrigo Cipriani, il titolare del noto bar, ha voluto protestare. L’iniziativa dell’imprenditore infatti è legata al rinvio di due giorni – come da Dpcm – per la riapertura dei ristoranti, già duramente colpiti dalle norme di contenimento per la pandemia da Covid. È solo a partire dal 1° febbraio infatti, data in cui il Veneto entra in zona gialla, che i bar della città potranno accogliere di nuovo i propri clienti.