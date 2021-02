Il dado è tratto. Draghi, finalmente

E finalmente fu Draghi. Al termine di una giornata ricca di colpi di scena è arrivata, finalmente la svolta. Il presidente Mattarella si è trovato di fronte ad un bivio, portare il paese alle elezioni anticipate o giocare la carta del cosiddetto governo di alto profilo, al di sopra delle parti, che traghetti il paese in acque più sicure, affronti con coerenza l’emergenza pandemica, la crisi economica e sociale e sia in grado di gestire con freddezza, competenza e rigore la questione dei fondi europei. Il dado è tratto, non c’è più Conte, non c’è più Renzi, fa un passo indietro la maggioranza uscente e un passo di lato l’opposizione. Serve il super-uomo, carismatico e apprezzato fuori dai confini nazionali, uno che ha dimestichezza con le questioni europee e con i conti. Il nome ce lo siamo tenuti tutti nel cassetto, è Mario Draghi, e ci si chiede perchè per rispettare le liturgie della politica si sia perso tanto tempo. Draghi starà al gioco perchè è difficile in questo momento tirarsi indietro. Con il paese a pezzi e un parterre politico di mezze figure. Lo farà magari malvolentieri, il rischio è enorme e non può permettersi di sbagliare, ma è indubbio che sia uno dei pochi personaggi oggi in grado di incutere rispetto a chiunque.

Non è chiaro perchè si sia arrivati a questo punto, non è chiaro dove volessero arrivare i protagonisti di una delle crisi politiche più scalcagnate della storia recente italiana. L’avvocato del popolo diventato avido di potere, l’ex rottamatore in cerca di rivincere, il segretario di un partito fatto di ex comunisti pentiti e di ex democristiani sorretto da un guru della politica convinto che esista ancora il ruolo del burattinaio. Hanno tirato il gioco fino alle estreme conseguenze, avendo come partners e come rivali i figliocci di Beppe Grillo, partiti rivoluzionari e finiti comecomodi impiegati della politica in pantofole. Di Maio, Crimi, Bonafede, Azzolina, Toninelli. Hanno avuto il potere in mano e hanno pensato che fosse eterno. Ora qualcuno dovrà rimediare ai guasti e agli errori. E non sarà come accade in democrazia all’opposizione, che pure in caso di elezioni conquisterebbe agevolmente la maggioranza, ma il governo di alto profilo, che si presume sarà solido, autorevole, rispettato.

Dunque Mario Draghi. convocato da Mattarella per domani alle 12 al Quirinale. Il presidente ha richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale. L’alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, ha detto lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell’incertezza. E dopo aver registrato il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico ha osservato che a questo punto esistono due vie: quella di un incarico o del voto. Ma ha anche osservato che la crisi sanitaria ed economica “richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo“.. “Dallo scoglimento delle Camere del 2013 – ha osservato – sono trascorsi 4 mesi” per un governo, nel 2018 “5 mesi”. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente”. Per questo conto di “conferire al più presto incarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”, un incarico “ad alto profilo”, ha osservato il capo dello Stato. Addio Giuseppe Conte, adesso si fa sul serio

