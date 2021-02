Tempi supplementari

Non se ne esce, la situazione si fa sempre più pericolosa. Da quando è iniziata la crisi di governo sembra andare sempre peggio. Dicono tutti di lavorare per il bene del Paese, in realtà si stanno facendo solo interessi di bottega. Renzi alza la posta, gli altri sono disposti a dargli praticamente tutto per restare a galla. E non si capisce nemmeno dove vogliano andare a parare. Stanno tutti incartandosi e le dichiarazioni – grottesche – dei ministri non fanno che acuire il senso profondo di disagio. Servirebbe uno scrollone, servirebbe un personaggio carismatico, duro e puro, autorevole, in grado di spingere fuori a calci i mercanti dal tempio di Montecitorio, ma su piazza non esiste. E quindi ci trasciniamo come se non ci fossero problemi, come se il tempo a disposizione fosse infinito. La piazza per ora non si scalda, è troppo provata anche per una protesta energica e vigorosa. Gli italiani con uno stipendio fisso, statali soprattutto, sopravvivono, gli altri sono precipitati nel caos più profondo e assistono al balletto indecente che va in onda sul palcoscenico della politica.

Possibile che nessuno alzi la voce e chieda chiarezza e verità? I media galleggiano sulla crisi, pungono ma non mordono e quindi non fanno fino in fondo il loro mestiere. I giornali riportano le ipotesi e le notizie più fantasiose, non vale nemmeno la pena di commentarle. C’è una sorta di amaro compiacimento in certi commenti. Come se stessero parlando di una crisi di governo che non ci riguarda tutti. Dipingono Conte e il suo clan come un gruppo di api impazzite pronte a tutto per salvare l’alveare. Altro che uomini di Stato, il quadro è drammatico ma fanno finta di niente. Elezioni, nuovo governo? Conte ministro per farsi da parte? Si può dire di tutto e il contrario di tutto. Quei signori hanno perso la bussola e Mattarella non riesce a governare la crisi. Ci siamo dimenticati il Covid e i suoi effetti? E tutte le questioni economiche, sociali aperte? Chi ci deve pensare? Siamo ai tempi supplementari, speriamo che i calci di rigore arrivino prima possibile.

