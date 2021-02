E alla fine Draghi va bene (quasi) per tutti

E alla fine Draghi va bene (quasi) per tutti. Conviene mettersi sotto l’ombrello del presidente incaricato e restare in gioco piuttosto che uscire dal palcoscenico e fare solo gli spettatori. Una volta assodato che il governo del presidente (ciò che è di fatto) potrà contare sull’apporto di una maggioranza parlamentare e che l’asse Draghi-Mattarella non verrà meno, c’è quasi un affollamento(metaforico) alla porta dell’ex presidente della Bce. Chi più, chi meno tutti fanno sapere di non essere “contro” o di essere disposti a collaborare. Fuori l’area di sinistra, fuori Fratelli D’Italia. Adesso il M5s, dopo aver espresso apertamente un “niet” torna sui suioi passi, una parte della leadership non vuole uscire di scena, ci si affida al voto della solita piattaforma grillina. In sostanza, apertura. Draghi non è nato ieri, e certo non gradisce interferenze, ma da uomo navigato sa a che cosa va incontro. Ha un mandato preciso, è l’uomo della provvidenza ma non per questo è infallibile. La sua vita privata è passata al setaccio, i suoi precedenti pubblici, la sua rete di rapporti, sono analizzati con lente d’ingrandimento. Sa di dover trattare, lo fa da una posizione di forza. Ci riuscirà? I poteri forti saranno con lui? Se la Borsa ha brindato ci sarà un perchè. Ma i media non sono necessariamente con lui e mantengono una posizione prudente, quasi di equidistanza. Non si sa mai, gli ultimi anni ci hanno abituato ad amare sorprese. C’è si accontenterebbe di vedere cacciati Conte e il suo imbarazzante staff, qualche ministro improbabile e quella manciata di commissari e manager della sanità che hanno inguaiato il paese invece di tutelarlo. Ma si tratta di un obiettivo minimo.

