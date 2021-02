Manca il passaggio più delicato, fare il nuovo governo

Non è uno scenario inedito in politica, tutt’altro. Tutti sul carro del vincitore, sperando di ottenere qualche prebenda, di restare nel giro. Nel caso dell’avventura politica di Mario Draghi questa era una delle ipotesi, ma non la più accreditata. E’ accaduto che l’ex presidente della Bce, con il suo sorriso freddo di circostanza, l’aria garbata e cortese che non consente confidenza, la sicurezza della sua forza contrattuale e dell’appoggio di Ue e poteri forti, ha messo paura a tutti. Certamente il Quirinale ci ha messo del suo, gli sherpa in questi casi lavorano parecchio per far filtrare certi intendimenti. Alla fine l’unica che si è staccata del gruppo – ed è tutto da vedere se questo atteggiamento la renderà ancora più popolare o le taglierà le gambe – è Giorgia Meloni, decisa a restare fuori dal coro. Il Pd ha balbettato qualcosa poi si è allineato, Grillo ha letteralmente costretto il Movimento a chinare il capo di fronte a Draghi rischiando una diaspora se non una scissione all’interno del gruppo dirigente. Ancora, Salvini ha dato la sua disponibilità e perfino Giuseppe Conte, che non si sa bene chi rappresenti si è affrettato a mettersi a disposizione. Tutto a posto? Il paese è salvo? Piano, è presto per dirlo. Ora Draghi Mattarella dovranno decidere se e chi scontentare, di questa platea di questuanti. Un governo di soli tecnici? Un esecutivo che contenga i rappresentanti delle forze politiche che hanno dichiarato di sostenerlo? In campo i leader, tipo Zingaretti, Salvini, e magari Renzi ministri o dei personaggi eminenti “di area”? E ancora, un pugno di uomini fidati del premier e una serie di sottosegretari in rappresentanza dei partiti? E’ evidente, ogni ipotesi ha la sua valenza, il suo peso, pro e contro. Le incognite stanno proprio qui. Ma Draghi sembra tranquillo, non resta che aspettare quarantotto ore.

