L’INTERVISTA/ Mastrobuono in campo:” Sarà un lavoro di squadra”

Parla il commissario straordinario presso l’azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza

Di Giovanni Tagliapietra

Dura, determinata, carattere spigoloso ma eccezionalmente competente. Isabella Mastrobuono, medico, 63 anni, è stata catapultata nella complicata, delicatissima realtà politica e sanitaria calabrese. Da Bolzano, ultima tappa di una lunghissima carriera come manager sanitario, a Cosenza, come commissario straordinario presso l’Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza. Di incarichi difficili ne ha già avuti, come quello di sub commissario governativo in Molise, o come quello di Direttore generale di una delle Asl più scomode del Lazio, quella di Frosinone. Ma la Calabria è difficile a prescindere e in questo momento poi di crisi politica e di emergenza sanitaria rappresenta una sfida da far tremare i polsi. Una sfida che la Mastrobuono è decisa a vincere. Abbiamo fatto con lei il punto della situazione, a un paio di settimane dal suo insediamento. Ha incontrato i dirigenti, il personale, ha compiuto una rapida ricognizione e stabilito una strategia.

Lasciamo da parte luoghi comuni e stereotipi. Commissario, che situazione ha trovato a Cosenza? Se fosse stato tutto in ordine non sarebbe stato necessario un intervento eccezionale

L’azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza è una azienda grande con circa 700 posti letto, Dea di Ii livello e riferimento Hub regionale per diverse patologie. Sono presenti 9 Dipartimenti assistenziali ed un Dipartimento tecnico -amministrativo. Numerose sono le eccellenze nel campo medico ed infatti è l’azienda con il peso DRG maggiore della regione Calabria. Vi sono, ovviamente, numerose criticità legate soprattutto alla riconversione di posti letto dedicati ai pazienti positivi al Sars Cov 2 ed alla carenza cronica di personale. L’intervento di commissariamento si è reso necessario, come per tutte le Aziende calabresi, per migliorare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per governare i flussi informativi verso la regione e per migliorare i rapporti con il territorio, che a Cosenza in particolare è molto vasto.

Facciamo delle cifre. come e da dove ripartire.

L’Azienda ha sempre generato una buona produzione in termini di ricoveri medici e chirurgici, in linea con le più grandi aziende nazionali, ma l’epidemia ha determinato una riduzione drammatica delle attività ambulatoriali (oltre 300.000 prestazioni in meno) e di quelle in regime di ricovero (oltre 3000 ricoveri in meno). Ho riunito il Collegio di direzione e stiamo approntando un piano di recupero secondo priorità condivise e ne daremo presto annuncio organizzando le liste in base ad esse.

Lei assomma una grande competenza tecnica e strategica ad una forte determinazione. Pugno di ferro, in poche parole. Quale sarà l’approccio? La lasceranno lavorare?

L’approccio in questa difficile situazione non può che essere basato sulla condivisione di intenti con tutti gli Attori, non solo il personale dell’Azienda ma anche anche altre istituzioni a cominciare dall’Azienda territoriale di riferimento. Ci siamo già incontrati con il dottor Vincenzo La Regina ed abbiamo condiviso alcune linee di intervento che favoriscano il dialogo tra l’ospedale ed il territorio. Fondamentale il rapporto con il Commissario Longo e con la struttura dipartimentale regionale del dottor. Bevere: seguirò le linee guida e le scadenze assegnate per il raggiungimento degli obiettivi.

Che tempi si dà per cambiare le cose?

I risultati si debbono toccare con mano in tempi brevi. Questa settimana, con il collega commissario del Pugliese Ciaccio, dottor Procopio abbiamo siglato un importante accordo che vede la istituzione di una stroke unit di secondo livello a Catanzaro e la formazione del personale sarà a cura degli specialisti dell’Annunziata. Era prevista da tanto tempo nel piano di rientro regionale. E’ ora realtà.

