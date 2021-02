SANITA’ CALABRIA/ Cosenza, effetto Mastrobuono

SANITA’/Le prime mosse del commissario straordinario dell’Annunziata. Dopo la lettera-denuncia dei camici bianchi e l’intervento del sindaco Occhiuto. In arrivo all’ospedale cosentino due medici al Pronto Soccorso in attesa dell’assunzione di altri tre sanitari da destinare alla medicina d’urgenza. Ictus, firmato l’accordo tra l’azienda ospedaliera e il Pugliese Ciaccio di Catanzaro per la realizzazione di una stroke unit

Di Cristina Polito

La mano di Isabella Mastrobuono si vede subito. Il nuovo commissario straordinario dell’ospedale Annunziata di Cosenza ha preso atto in fretta di una serie di emergenze e sta provvedendo in fretta. Dopo una lettera denuncia dei camici bianchi doppiata da un intervento del sindaco Occhiuto sono arrivate delle decisioni a tempo di record: arrivano al Pronto Soccorso due medici assunti a tempi determinato in attesa della assunzione per concorso di altri tre sanitari da destinare alla medicina d’urgenza. “Attualmente ci sono tredici unità operanti nel pronto soccorso di Cosenza, di cui tre dedicate ai codici bianchi –spiega il commissario – Siamo tuttavia in procinto di nominare la Commissione per espletare due concorsi per la complessiva assunzione di tre medici da destinare alla medicina d’urgenza. Nelle more, poiché le procedure richiederanno comunque del tempo, ho dato disposizioni per la contrattualizzazione immediata di due medici a tempo determinato».

Nei giorni scorsi sette medici avevano pubblicamente denunciato la carenza di organico e la sproporzione tra medici in servizio ed accessi dell’utenza tali da costringere a dilatare i turni lavorativi «senza sosta alcuna, esasperando – così gli operatori sanitari nella nota – le nostre capacità fisiche e mettendo a dura prova resistenza e lucidità». La lettera, era arrivata anche sulla scrivania del sindaco Occhiuto il quale aveva rilanciato i contenuti di una ordinanza emanata a novembre scorso per imporre il reperimento di nuove unità lavorative, poi censurata dal Prefetto e bollata come illegittima.

Il dipartimento di emergenza urgenza è stato uno dei primi ad essere visitato da Isabella Mastrobuono, proprio il giorno dopo l’insediamento. E’già fissato già un incontro per il prossimo 16 febbraio con tutti gli operatori in servizio al dipartimento di emergenza, anche alla presenza del nuovo direttore sanitario Angelo Barbato. Ancora, è stato deciso l’avvio di un corso di formazione «riservato proprio al personale del pronto soccorso –– ha spiegato la Mastrobuono – al quale ho deciso di destinare un terzo di tutte le specifiche risorse disponibili. Consentirà di risolvere alcune criticità legate alla classificazione dei codici di entrata e alla gestione dei flussi delle prestazioni erogate».

Infine è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione di una Stroke unit, dedicata alle malattie cerebrovascolari, nell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. L’accordo è stato firmato dalla Mastrobuono e dal commissario della Azienda ospedaliera di Catanzaro Francesco Procopio, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, del commissario ad acta della Sanità, Guido Longo, e dei direttori delle strutture Radiologia diagnostica del “Pugliese Ciaccio” e di Neuroradiologia dell’“Annunziata”, Bernardo Bertucci e William Auteri. Un passo al quale evidentemente si è voluto dare il massimo rilievo. Con il protocollo, si prevede l’attivazione di una Stroke unit di II livello nell’ospedale di Catanzaro, tramite una convenzione specialistica tra l’Unità operativa complessa (Uoc) di Neuroradiologia interventistica dell’“Annunziata” e l’Uoc di Neurologia/stroke Unit e Uoc di Radiologia del “Pugliese Ciaccio”. L’Unità di Cosenza si impegna a collaborare con quella di Catanzaro per la formazione dei radiologi. La partnership, dunque, consentirà al “Pugliese Ciaccio” il trattamento invasivo di pazienti colpiti da ictus cerebrale, i quali, attualmente, vengono sistematicamente trasferiti nell’“Annunziata”.

Ti potrebbero interessare anche: