SANITA’ MOLISE/ Morti di Covid e di sete, scattano le denunce

Intanto all’ospedale di Campobasso manca persino lo specialista per i polmoni.

Il commissario ad acta Giustini chiede al Ministero di poter assumere medici venezuelani

Di Antonello Vicari

“Il reparto di malattie infettive risulta gestito con un numero di personale medico e infermieristico rapportato ai posti letto e ai ricoverati al di sotto del numero previsto e consentito dal decreto ministeriale 13/9/1988 che determina gli standard del personale ospedaliero. Molti ricoverati per Covid sono deceduti presso il reparto di malattie infettive senza poter essere intubati e senza poter accedere ai reparti di malattie infettive. Alcuni sono deceduti al pronto soccorso dopo circa 30 ore di attesa sulla barella in attesa di essere ricoverati. La gente continua a morire e a non ricevere le dovute cure per mancanza di posti letto. Rispetto al mese di marzo i decessi sono aumentati del 70% rispetto al 31 % del resto d’Italia”.

È quanto si legge sulla denuncia presentata da un Comitato nato in Molise per fare chiarezza sulla gestione della rete ospedaliera Covid e sul trattamento dei pazienti. A creare questo Comitato sono stati i familiari delle vittime del Covid che non riescono a farsi una ragione del trattamento subìto dai loro cari. Soprattutto dopo aver ritirato gli effetti personali dei defunti all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Tra gli effetti c’erano anche i telefonini. E il presidente del Comitato, Michele Mancini, ritira il telefonino del padre. Attraverso quell’aggeggio era possibile contattarlo e vederlo, magari. In ogni caso sentire la sua voce. Perché quando varchi la porta del reparto di malattie infettive per Covid, accanto alla paura si sente forte il senso di abbandono. Aumentato dall’assenza di un numero di personale più o meno adattabile a quello dei ricoverati. Avevano sete e non gli hanno dato neppure da bere, è il peggior cruccio di chi oggi piange quei padri e quelle madri. “Ho sete da stamattina e sono le 10 di sera. Ho bisogno di acqua. Non ce la faccio più” sono state tra le ultime parole di un ricoverato al proprio figlio. “Mio padre aveva sete e non riusciva a bere per via della mascherina” racconta anche un altro figlio di un altro padre morto.Loro, quei figli impotenti, hanno le prove di ciò che dicono. Filmati, registrazioni, audio, video.

Erano impotenti prima perché non potevano varcare la soglia del reparto. Ma oggi hanno riacquistato lucidità e chiedono che sia rispettata la dignità di coloro che sono venuti a mancare senza neppure poter bere un sorso d’acqua. Il Comitato, che si chiama appunto “Dignità e Verità” per le vittime del Covid, ha dato mandato al legale Vincenzo Iacovino di raccogliere tutto e mettere nero su bianco per inviare una denuncia alle Procure. Non c’è personale perché nessuno risponde al bando, è la giustificazione dei dirigenti Asrem. Non potete fare contratti a partita Iva a 12 euro, tuona Fratelli d’Italia, i professionisti vanno altrove.

Forse oggi qualcosa si muove. Il commissario ad acta Giustini lo scorso 27 gennaio ha inviato al ministero la richiesta di assunzione per: 2 anestesisti, 1 ortopedico, 5 medici di medicina generale, 2 internisti, 2 otorinolaringoiatra,2 pediatri di cui uno anche cardiologo, 1 chirurgo estetico, 1 epidemiologo

Lui, il commissario, non si muove mai senza il parere favorevole del Ministero della Salute che, dopo aver rifiutato il suggerimento di Giustini e lasciato il Molise senza centro Covid dedicato, dopo aver chiuso – a causa dell’organizzazione della rete ospedaliera Covid in Molise – l’unico ospedale hub della regione per le emergenze tempo dipendenti, ora deve decidere se accettare o meno la proposta di assunzione per l’emergenza epidemiologica di medici. Venezuelani.

Già a giugno 2019 lo stesso commissario ad acta aveva richiesto l’intervento dei militari. In una regione dove per la lotta al Covid manca persino lo specialista dei polmoni. I cittadini lanciano un grido d’allarme che tutti fingono di non sentire: il governo regionale è inadeguato alla gestione dell’emergenza. Il governo nazionale continua a bazzicare con i politici locali.

Intanto in questo terzo millennio la gente muore. Di Covid… e di sete.

