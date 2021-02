DI LIEGRO/ Contro l’affaticamento della colonna

Si allarga l’offerta di cure del Policlinico di via dei Badoer. Il mal di schiena è una patologia sociale che colpisce il 90% della

Popolazione, a via dei Badoer aperto un ambulatorio di patologia vertebrale e deformità della colonna diretto dal prof. Giuseppe Costanzo. L’efficacia di metodiche mini invasive o percutanee

Di Elena Padovan



Il mal di schiena è una patologia sociale che colpisce il 90% della

popolazione e ad oggi, nel mondo industrializzato, rappresenta la

prima causa di assenza dal posto di lavoro. Si tratta dunque di una

malattia frequente e per questo la dirigenza del Policlinico Luigi Di Liegro ha deciso di aprire un nuovo servizio dove il paziente può recarsi sia per un semplice mal di schiena sia per patologie più

complesse. Non tutti i mal di schiena sono uguali. Quello acuto è

conosciuto come il “colpo della strega” e si manifesta con un dolore improvviso simile ad una pugnalata e a volte può irradiarsi verso il basso includendo la sciatica. Questo tipo di mal di schiena può avere svariate cause e si palesa in soggetti di qualsiasi età. Quello cronico invece è frequente in persone che hanno più di 30 anni e può essere provocato da molti fattori, anche da una posizione scorretta mantenuta giorno dopo giorno per anni che facilita fenomeni degenerativi dei dischi e delle articolazioni vertebrali.

E’fondamentale intervenire precocemente in quanto con l’avanzare degli anni aumentano i fenomeni degenerativi e l’affaticamento della colonna vertebrale. «Mi piace definirla una macchina con un ingranaggio perfetto» dice il Prof. Giuseppe Costanzo, responsabile dell’ambulatorio di patologia vertebrale e deformità della colonna del Policlinico Luigi Di Liegro. La colonna ha due compiti fondamentali non facili da

conciliare che permettono all’uomo di sorreggere il corpo ed

eventuali pesi, mantenendo flessibilità e mobilità. Da una parte

dunque sostiene il tronco, dall’altra organizza i movimenti. Si

tratta di un meccanismo complesso che se va in crisi, per esempio a causa di posizioni scorrette, comporta dei fenomeni degenerativi che aumentano l’affaticamento della colonna provocando l’artrosi delle faccette articolari e la degenerazione del disco che perde altezza.

«Le vertebre allora si avvicinano, ci si incurva e compaiono dolori

sempre più frequenti» spiega il Prof. Costanzo. L’artrosi e la

degenerazione discale possono restringere il canale vertebrale e

portare a una compressione delle radici nervose. In questi casi,

a causa della perdita di forza nelle gambe, si può arrivare a una riduzione progressiva della capacità di camminare a lungo.

Un’altra patologia che l’ambulatorio del Di Liegro segue è quella

delle deformità della colonna, come la scoliosi e l’ipercifosi.

Queste patologie compaiono nell’eta dello sviluppo colpendo

il 5% della popolazione scolastica, in particolare quella femminile

nel momento dello sviluppo puberale, a causa della crescita rapida

e di predisposizioni familiari che agiscono sulle vertebre e sul

sistema dell’equilibrio. È importante in questi casi identificare

precocemente la comparsa delle deformità, e bloccarne il

peggioramento con la ginnastica e l’utilizzo di busti. La situazione

tende invece ad aggravarsi in età adulta avanzata per fenomeni

degenerativi da artrosi e osteoporosi. In questi casi lo squilibrio

della colonna può essere tale da limitare dolorosamente la

deambulazione e l’autonomia della persona. Un’altra patologia

invalidante della colonna è quella delle fratture vertebrali da

osteoporosi che colpisce le donne dopo la menopausa e può provocare lo schiacciamento molto doloroso di una o più vertebre anche per traumi modesti o sforzi da sollevamento di un peso. «Il nostro compito – spiega lo specialista – è quello di fare la diagnosi e di attuare le diverse terapie che normalmente richiedono riposo, busto e successivamente una riabilitazione con esercizi di fisioterapia dedicati. Nei casi più dolorosi e resistenti alle terapie conservative – continua il Prof. Costanzo – si può ricorrere a interventi percutanei di “cementazione” che consolidano le vertebre fratturate riducendo il dolore».

Anche in presenza di compressione delle strutture nervose dovuti all’artrosi, alle discopatie e alle deformità vertebrali degli adulti e degli anziani può essere necessario ricorrere ad interventi che riallineino la colonna e riducano la pressione sulle radici nervose decomprimendole. Oggi è spesso possibile sottoporre ad il recupero postoperatorio. intervento anche pazienti anziani in quanto negli ultimi anni sono state sviluppate delle metodiche mini invasive o percutanee che tendono a ridurre i rischi legati all’intervento e che facilitano il recupero postoperatorio.

Ti potrebbero interessare anche: