Quando si comincia, come e con chi?

Siamo alla stretta finale, il premier incaricato ha messo in fila le sue priorità, che poi sono quelle ovvie, condite con tanto senso pratico e con il carattere di urgenza. Nessuno sembra obiettare. I suoi interlocutori non osano ribattere, c’è forse un’ombra sul fascicolo giustizia. Ora bisogna chiudere in fretta.Ma ancora non si è capito se il primo governo Draghi sarà fatto da uomini al di sopra delle parti – non chiamiamoli tecnici – o se saà un esecutivo politico, con esponenti delle forze che sono disposte a votarlo in parlamento. E’ la carta ancora coperta del tavolo e nessuno ha il coraggio di chiudere a Supermario di girarla. Perchè dopo sarà un corsa precipitosa contro il tempo per tradurre questi giorni di consultazioni in atti politici. Le emergenze incalzano e bisognerà prendere delle decisioni in fretta. Con forza e decisione. Qualcuno ha obiettato, in queste ore, che uno dei problemi di fondo del sistema Italia è la burocrazia, sono i burocrati. Nessuno ha osato colpirli sul serio, nessuno è stato capace di metterli in riga. Se non si rende agilità alla economia, alla amministrazione, ogni sforzo rischia di essere vano. Draghi ci avrà pensato sicuramente. Ma non basta uno dei tanti decreti semplificazione per svoltare. Dunque mancano poche ore per sciogliere la riserva. Quando si comincia, come e con chi, il paese è in trepida attesa.

Ti potrebbero interessare anche: