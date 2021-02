Il Conte disoccupato, la crisi di un ex premier anomalo

Ma che fine ha fatto Giuseppe Conte, letteralmente sparito dai radar nelle ultime 36 ore. L’ex premier “anomalo” ha cercato di rientrare dalla finestra, di farsi accettare dai grillini, poi dal Pd, niente da fare. E adesso, a credere ai giornali, è quasi nei guai. Prima tutti lo osannavano., oggi tutti lo scansano. Fatica a farsi confermare dal Pd il via libera alla candidatura nel collegio uninominale per la Camera dei deputati di Siena: posto lasciato vacante dopo le dimissioni dell’ ex ministro dell’ Economia Pier Carlo Padoan. Zinga accampa scuse e non decide. «Nessuna volontà di imporre dall’ alto nulla. Le alleanze si decidono nei territori. Rispetteremo l’ autonomia dei territori».I l premier dimissionario provaz ad accodarsi alla prima cordata che gli passa a tiro: «Se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi», dice ai cronisti fuori Palazzo Chigi. Grillo e i suoi fanno finta di non conoscerlo. Lui alza le spalle: «Io presidente del M5S? Non ambisco a incarichi personali e formali, l’ importante è avere una traiettoria politica da offrire agli elettori». Fuori da Palazzo Chigi, poche probabilità di rientrare dalle finestra senese, niente leadership del Movimento. Qualcuno dirà, può tornare nei ranghi a fare quello che faceva prima. Ma dall’ Università è arrivata un’ altra beffa: dovrà rinunciare alla cattedra, tanto inseguita, di diritto privato a La Sapienza. Nel 2018 Conte aveva fatto domanda per il concorso, voleva traslocare da Firenze a Roma. Poi la chiamata di Salvini e Di Maio per la guida dell’ esecutivo gialloverde lo distrasse. Provò comunque a presentarsi alla prova di inglese, ma scoperto dai media, decise di lasciare perdere. Intanto il concorso è andato avanti, il corso di diritto privato è stato affidato ad altri. Addio sogni di gloria. Ma Conte non si arrende: candidato a sindaco di Roma? Un incarico in ambito Ue? Un posto da ministro nel gabinetto Draghi? Mission impossible. Insomma l’avvocato del popolo ora come ora è un illustre disoccupato

