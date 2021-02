Governo, la montagna ha partorito un topolino?

Chi tocca Draghi muore, guai a criticare il salvatore della Patria, tutti insieme, coesi. Ma si può dire che il governo Draghi è una delusione, che la montagna ha partorito un topolino? Qualcuno ha definito l’esecutivo Draghi il governo dei migliori fatto con i peggiori. Ci sono diversi primi della classe, ci sono dei nomi eccellenti. Ma ci sono anche dei personaggi del governo appena liquidato che certo non meritavano di essere riproposti. Un governo di compromesso, in sostanza, un governo di unità nazionale, quasi da compromesso storico condito con dei tecnici che di politica ne hanno masticata poca. Potevamo aspettarci di meglio? Certamente sì. Ma dobbiamo accontentarsi e sperare che Draghi sappia quello che fa. Il premier incaricato aveva un incarico quasi disperato, mettere in piedi un governo facendo contenti tutti, anche i partiti più riottosi, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo per poter salvare il paese. Si tiene ben stretti i ministeri che servono per questo fine, lascia che altri ministri giochino senza fare danni. Il governo della speranza, o il governo della disperazione. Scegliete voi.

