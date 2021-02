Pandemia, da che parte sta Draghi?

Le cronache delle ultime ore confermano,la pandemia è l’emergenza più immediata da affrontare. E il governo Draghi deve esprimersi in fretta e con decisione. Perchè da un lato montano polemiche di ogni tipo su vaccini, mascherine, strategie, ristori, misure restrittive (vedi le sconcertanti notizie che provengono dalle inchieste televisive), e dall’altro la situazione invece che migliorare peggiora. Draghi da che parte sta? Lascia campo libero a Speranza e ai rigoristi del comitato scientifico o dà ascolto ai liberisti che vogliono riaprire tutto e subito per rimettere in corsa il paese? L’opinione pubblica capisce sempre meno e il rischio che cominci ad agitarsi è notevole. Se Speranza stoppa ancora gli impianti sciistici e il prode Ricciardi invoca un immediato lockdown significa che siamo messi male? Ma il paese, si è visto con San Valentino, ha altre idee per la testa. Non è una questione di ristori, nè di cassa integrazione confermata, è questione di politica sociale ed economica e di chiarezza. Raggi deve rischiare di dire la verità, la sua verità al Paese. Oggi, che la sua credibilità è ai massimi livelli.

