IL governo Conte “sopravvive” nel governo Draghi

Non riusciamo a liberarci di Giuseppe Conte e del suo progetto politico.. La sua ombra giganteggia sullo sfondo del progetto politico che Pd-M5S e Leu stanno preparando alla vigikia del voto di fiducia al governo Draghi. Un primo passo nel solco di un progetto politico avviato nel precedente governo e destinato a proseguire nella nuova e più ampia maggioranza. Pd-M5s e Leu creano un intergruppo parlamentare: «Sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, abbiamo deciso di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare», spiegano in una nota congiunta i capigruppo al Senato di M5s, Ettore Licheri, del Pd, Andrea Marcucci, e di Leu, Loredana De Petris. E il punto di partenza è proprio l’esperienza del governo Conte II, una realtà politica in cui lo stesso ex premier crede fortemente. «L’iniziativa annunciata dai capigruppo in Senato di M5S-Pd-Leu di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l’esperienza positiva di governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna», ha subito commentato Giuseppe Conte. «In questa fase è ancora più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto e contribuiscano ad indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme di efficientamento della Pa e della giustizia nel segno di una maggiore equità e inclusione sociale», ha concluso. Sostegno arriva anche da un esponente di peso del governo, Roberto Speranza: « La nascita dell’intergruppo parlamentare Leu-Pd-M5s è un’ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un’idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali», ha detto il ministro della Salute anche del precedente esecutivo. In sostanza i tre partiti si smarcano, all’interno della nuova maggioranza, dalla componente di centro destra. Pd, M5s e Leu starebbero anche predisponendo un documento programmatico. L’obiettivo, invece, è quello di rafforzare l’asse e orientare il programma del nuovo governo. Funzionerà?

