CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘GIA’ 10 MILA LE PRENOTAZIONI AL VACCINO DEI DOCENTI DI SCUOLE E UNIVERSITA’

DOPO LA FORMALIZZAZIONE DEL MINISTERO IL SERVIZIO SARA’ ESTESO ANCHE A OVER 55 ANNI

“Sono partite bene da questa notte a mezzanotte le prenotazioni riservate ai docenti ed il corpo scolastico di scuole e università. Raggiunta già la quota delle 10 mila prenotazioni per il vaccino anti Covid. Presto il servizio sarà esteso anche agli over 55 anni dopo la decisone di AIFA sul vaccino Astrazeneca e la formalizzazione del Ministero della Salute. Le prenotazioni sono per i docenti delle scuole e delle università e non per gli studenti over 18 che potranno farlo dal loro medico di famiglia quando arriverà il proprio turno. Verranno effettuate verifiche a tappeto”.Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

